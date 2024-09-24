中國人民銀行創設新工具支持股票市場穩定發展

中評社香港9月24日電／中國人民銀行行長潘功勝24日在國新辦新聞發佈會上宣佈創設兩項新工具：一項是創設證券、基金、保險公司互換便利，另一項是創設股票回購、增持專項再貸款。



新華社報導，據介紹，創設證券、基金、保險公司互換便利，旨在支持符合條件的證券、基金、保險公司，可以使用他們持有的債券、股票ETF、滬深300成份股等資產作為抵押，從中央銀行換入國債、央行票據等高流動性資產。此舉可大幅提升相關機構的資金獲取能力和股票增持能力。



潘功勝表示，符合條件的證券、基金、保險公司，由證監會、金融監管總局按照一定的規則來確定。按照目前計劃，該互換

便利首期操作規模是5000億元，未來可視情況擴大規模，這項工具所獲取的資金只能用於投資股票市場。



“只要這個事兒做得好，第一期5000億元，還可以再來5000億元，甚至可以搞第三個5000億元，我覺得都是可以的，是開放的。”潘功勝說。



當日，潘功勝還宣佈創設股票回購、增持專項再貸款，此舉旨在引導商業銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購和增持上市公司股票。



據介紹，該再貸款的首期額度是3000億元，中國人民銀行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支持比例為100%，中國人民銀行提供的再貸款資金利率是1.75%。



潘功勝表示，中國人民銀行將與證監會、金融監管總局密切合作，如果該再貸款工具用得好，還可以再增加額度。