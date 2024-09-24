日本擬10月1日召集臨時國會　選舉新首相

中評社香港9月24日電／日本政府表示，本月27日選出自民黨新總裁後，計劃10月1日召集臨時國會，選舉新首相。



目前有9人參選自民黨總裁，現任首相岸田文雄已表明不參選。



香港電台報導，日本首相由政黨提名、國會參眾兩院議員投票選舉產生，一般由在眾議院佔多數議席的政黨黨魁出任。今次自民黨總裁選舉後，新任黨總裁按照慣例將出任新首相。