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日本擬10月1日召集臨時國會 選舉新首相
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2024-09-24 17:34:41
中評社香港9月24日電／日本政府表示，本月27日選出自民黨新總裁後，計劃10月1日召集臨時國會，選舉新首相。
目前有9人參選自民黨總裁，現任首相岸田文雄已表明不參選。
香港電台報導，日本首相由政黨提名、國會參眾兩院議員投票選舉產生，一般由在眾議院佔多數議席的政黨黨魁出任。今次自民黨總裁選舉後，新任黨總裁按照慣例將出任新首相。
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