李家超：料120萬人次內地旅客黃金周訪港

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月25日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，預計國慶黃金周會吸引約115萬至120萬訪港內地旅客人次，特區政府已作好準備，確保通關、交通和公共資訊發放安排周到，每個旅客都有愉快的經歷。



李家超表示，相信黃金周會吸引大量旅客，特別是內地旅客。內地旅客會有115萬至120萬左右人次來香港，會比上次上升兩成，而旅行團亦相信會上升一成，有850團左右，而且大部分都會留港一晚。聽到香港餐飲聯業協會較早前亦估算，黃金周將會帶來2.8億元的營業額。希望大家可以既普天同慶地慶祝75周年的國慶大日子，亦可以帶來很多商業方面的活動，增加有關商業、旅遊的收益。



李家超亦表示，在大量旅客來港的時候，特區政府當然很重視，亦已經作好準備。由政務司司長按大日子而需要統籌各方面工作的小組已經開始與不同部門，包括執法部門，開始溝通和會議，最主要是在政務司司長統籌下，確保不同部門，例如在關口的紀律部隊，或市面上的秩序等，事事都安排周到，希望每個旅客都有妥善和愉快的經歷。



李家超稱，特區政府亦重視交通安排，特別是在黃金周，以及國慶當日舉辦的活動，包括在晚上舉行的煙花匯演，將會吸引大量旅客，特別是內地旅客，所以我們在關口有足夠人手。有關交通調配，以及實際上有甚麼公共資訊需要發放，這方面都由政務司司長的統籌組確保每個局和部門都有充分準備，讓大家可以很熱烈、很開心地慶祝國慶，大家可以盡量參與活動，享受各方面的優惠。