李家超：感謝夏寶龍對特區政府工作的肯定

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月25日電（記者 段曉魯）中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上星期五在北京會見香港特區行政長官李家超。香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，感謝夏寶龍對特區政府工作的肯定，特區政府會繼續求變求進、發展經濟、改善民生，致力團結社會各界共同推動香港由治及興。



李家超表示，上星期五，夏主任在北京會見了我，聽取了我的匯報。夏寶龍主任是很熟悉香港，並且非常關心香港的領導。感謝夏主任肯定我和特區政府的工作，我亦多謝夏主任在勉勵和作出指導時，認為特區管治團隊“以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓，有力推動特區各項工作取得新進展、展現新氣象”。



李家超亦表示，自己的改革理念是必須因地制宜、因事制宜，判斷甚麼改革需要由零開始建起；甚麼改革是要破瓶頸、補短板、除障礙；甚麼改革是要固本培元；甚麼改革是要鞏固和提升。改革時，要注意系統觀念，把握好當前和長遠、全局和局部、宏觀和微觀的關係。改革並不是為改而改，不能夠破壞原本成功的基因元素。夏主任亦同時指出希望香港社會各界，特別是工商界、企業家將愛國愛港的熱情，轉化為一項又一項的實際行動，齊心推動香港實現由治及興。