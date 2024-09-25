李家超：中央贈送一對大熊貓週四抵港

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月25日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，中央政府贈予香港特區的兩隻大熊貓星期四到達香港。當日早上，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄會在香港國際機場出席大熊貓抵港歡迎儀式。



李家超表示，由中央政府向香港特區送贈的兩隻大熊貓將於9月26日到達香港，成為我們的一分子，香港大家庭的新成員。兩隻大熊貓抵港後，連同定居香港多年的盈盈、樂樂，以及牠們一對新生的可愛龍鳳胎，香港將會有六隻大熊貓。



李家超亦表示，今年7月1日，在慶祝香港特區成立27周年的大日子，我宣布中央送贈兩隻大熊貓予香港特區。我在7月到四川探訪贈送予香港的兩隻大熊貓。在八月，中國大熊貓保護研究中心和海洋公園簽署合作協議書，落實大熊貓的赴港安排。



李家超稱，文化體育及旅遊局局長已經出發到四川，出席由熊貓中心在都江堰舉辦的歡送儀式。星期四早上，特區政府會在香港國際機場舉行儀式，歡迎大熊貓抵港，由政務司司長主持。之後兩隻大熊貓會被送到海洋公園，開始檢疫隔離。



李家超說，兩隻大熊貓均為五歲大，剛踏入成年，充滿活力。男的現時在熊貓中心的名稱叫“安安”，體重130多公斤。牠身體強壯，動作敏捷，聰明好動。女的現時在熊貓中心的名稱叫“可可”，體重約100公斤。牠善於攀爬，性情溫馴、溫柔可愛。









