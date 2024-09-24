俄國新型薩爾馬特導彈遭遇“災難性失敗”

中評社香港9月24日電／根據對俄羅斯普列謝茨克航天發射基地的衛星圖像進行的分析，俄羅斯似乎在薩爾馬特導彈的測試中遭遇了“災難性失敗”，而這款導彈是其核武庫現代化過程中的關鍵武器。



麥克薩科持公司(Maxar Technologies)於9月21日拍攝的衛星圖像顯示，俄羅斯北部的普列謝茨克航天發射基地的發射井處出現了一個寬約60米的彈坑。這些圖像揭示了在本月早些時候拍攝的照片中並未顯現的大面積破壞。



RS-28薩爾馬特洲際彈道導彈旨在發射核彈頭以打擊位於數千英里以外的美國或歐洲目標，但其開發進程一直受到延誤和測試挫折的困擾。



日內瓦分析師、俄羅斯核力量項目負責人帕維爾·波德維格表示，“從所有跡象來看，這是一次失敗的測試。這是一個大洞”，“導彈和發射井發生了嚴重事故。”



倫敦國際戰略研究所研究員蒂莫西·賴特表示，導彈發射井周圍區域被毀，這暗示著導彈在點火後不久就發生了故障。



他告訴路透社記者，“一個可能的原因是，第一級助推器要麼未能正確點火，要麼發生了災難性的機械故障，從而導致導彈落回或降落在發射井附近並爆炸。”



卡內基國際和平基金會的核專家詹姆斯·阿克頓在X網站上發帖稱，前後拍攝的衛星圖像“非常有說服力地表明發生了大爆炸”，他還表示確信薩爾馬特導彈試驗失敗了。