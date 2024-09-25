快評：兩面受壓　民進黨挑戰聯大決議玩假的？

中評社快評／聯合國大會一般性辯論24日起舉行，日前要求“立院”做出“聯大2758號決議不涉台”共同聲明的民進黨，這幾天變得很安靜。網路上有人嘲諷“民進黨玩假的，當他們被拆穿了，就會乖乖的。”



民進黨變得很安靜，很大的可能是因為兩面受壓。在北京，針對民進黨當局及某些西方國家一再鼓噪聯大第2758號決議“與台灣無關”，國台辦發言人陳斌華從歷史事實、2758號決議磋商過程、國際實踐三個方面，擺明事實，給出正解，同時也提出警告。



在台灣島內，一方面，國民黨為反制民進黨，針對2758號決議提出本質內容有所不同的另一個提案，拒絕被抺紅、並戳破騙局；另方面，國民黨與民眾黨在“立法院”第二會期開議後，聯手退回總預算，可能卡大法官人事，民進黨企圖透過操弄2758號決議鬥爭在野黨，只會讓自己在“立法院”的少數處境更惡劣。



過去多年，每逢聯合國大會舉行前夕，民進黨當局總會曲解、挑戰聯大第2758號決議，推動所謂參與聯合國活動，每一次都以失敗告終。因為朝小野大，民進黨操弄2758號決議今年碰到新問題，更難撈取政治利益。



台灣問題只是中國內戰的遺留問題，中國擁有對台灣的主權從未改變；中國在聯合國的席位衹有一個，不存在“兩個中國”、“一中一台”問題；一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是國際大義和人心所向。以上是對聯大第2758號決議的正解。不管民進黨挑戰2758號決議是玩真的、還是玩假的，結果都是一樣的，都不可能得逞。