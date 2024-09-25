大熊貓孖寶　明天來港

圖：安安和可可的新居“四川奇珍館”設施升級，加入全新攀爬架。（大公報） 中評社北京9月25日電／據大公報消息，行政長官李家超昨日表示，中央贈港的一對大熊貓“安安”和“可可”將於明日抵港，隨即入住海洋公園的“香港賽馬會四川奇珍館”，期望於12月中在園內舉行大型啟動儀式，讓大熊貓與公眾見面。



為迎接一對國寶，政府從四方面做好準備，帶動全城氣氛，包括下月舉辦命名比賽，為大熊貓找新名字。海洋公園正為牠們度身布置新居所，四川奇珍館已完成第一階段升級工程，新增攀爬架，第二階段將增設飄雪系統。消息人士表示，四川天氣會落雪，飄雪系統有助重現四川的氣候環境，幫助大熊貓抵港後適應新居所。＼大公報記者 易曉彤



文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日已啟程前往四川成都，應中國大熊貓保護研究中心邀請，出席今日在都江堰舉辦的歡送大熊貓儀式。明日早上，一對大熊貓將乘搭國泰航空的航機，由成都雙流機場抵達香港，特區政府會在香港國際機場舉行歡迎抵港儀式。大熊貓隨即在警隊護送下，乘搭國泰航空安排的車隊，預計於下午抵達海洋公園。



最快12月與公眾見面



一對大熊貓將展開至少30日檢疫隔離，由漁農自然護理署及海洋公園密切觀察健康狀況，然後需另外至少30日適應新環境，由專家評估適合與公眾見面的時間，海洋公園護理團隊已設計一些互動項目，幫助牠們適應新環境，期望一對大熊貓能在12月中與公眾見面。



行政長官李家超表示，再次衷心感謝中央對香港特區的關愛和支持，送贈兩只大熊貓給香港特區，特區政府和海洋公園已從四方面做好準備。為幫助大熊貓盡快適應新環境，海洋公園護理人員早前已到熊貓中心都江堰基地，瞭解兩只大熊貓的習性，支援大熊貓赴港前身體檢查的程序等。為令大熊貓在新的栖息地更接近野生環境，海洋公園為牠們度身布置新居所，現時已添加攀爬架、植物等，稍後將翻新地面、增設雪石及噴雪機、提升監控系統等。李家超表示，在剛過去的星期日，他到海洋公園實地視察，確保新居所讓大熊貓“住得舒適”。

