﻿俄宇航員太空停留1111天創紀錄

圖：俄羅斯宇航員科諾年科和丘布23日在哈薩克斯坦著陸。＼路透社 中評社北京9月25日電／據大公報消息，綜合美聯社、路透社報導：俄羅斯“聯盟MS－25”載人飛船搭載3名宇航員從國際空間站返回地球，並於23日在哈薩克斯坦傑茲卡茲甘市附近著陸。其中一名俄羅斯宇航員科諾年科已經完成了5次太空之旅，累計在太空停留1111天，刷新人類在太空停留總時長的紀錄。



該飛船搭載了兩名俄羅斯宇航員科諾年科和丘布，以及美國宇航員戴森，其中科諾年科和丘布本次在國際空間站執行任務的時長達到374天，打破了國際空間站單次停留時長370天的紀錄。



科諾年科和丘布2023年9月15日搭乘“聯盟MS－24”飛船前往國際空間站執行任務，而戴森則於今年3月23日搭乘“聯盟MS－25”飛船前往太空。“聯盟MS－25”使用“聯盟－2.1a”運載火箭從哈薩克斯坦境內的拜科努爾航天發射場升空，並成功進入預定軌道。3月25日，“聯盟MS－25”與國際空間站的俄羅斯艙段“碼頭”號實現對接。



目前國際空間站仍有8名宇航員，其中包括因波音“星際客機”出現推進器故障而滯留的美國人威爾莫爾和威廉姆斯。兩人將於明年2月乘坐SpaceX的“龍”飛船返回地球。