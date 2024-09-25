日本自民黨總裁選舉“三強”領跑

圖：石破茂（右排中央）民調支持率位居前列。（大公報） 中評社北京9月25日電／據大公報消息，綜合《每日新聞》、共同社報導：日本執政黨自民黨總裁（即黨魁）選舉將於27日舉行，共有9名候選人參與角逐。最新民調顯示，前防衛大臣石破茂、現任經濟安全保障擔當大臣高市早苗和前環境大臣小泉進次郎支持率位列前三，較其他候選人優勢明顯。日本預計將於10月1日召集臨時國會，將自民黨新總裁指定為新首相。



《每日新聞》和日本社會調查研究中心22日公布的民調結果顯示，26%的受訪者支持石破茂，17%支持高市早苗，14%支持小泉進次郎，其他候選人的支持率均不高於5%。在支持自民黨的受訪者中，29%希望高市出任新總裁，24%選擇石破茂，23%選擇小泉。23日，幾位候選人利用選舉前的最後一個休息日爭取支持。小泉在鹿兒島表示會盡全力爭取地方票；石破茂在國內與鳥取縣支部聯合會的幹部一起商討戰略；高市團隊的街頭宣傳車在東京都內巡回拉票。



自民黨總裁選舉定於27日舉行投票和計票，該黨367名國會議員每人一票，各地黨員黨友的選票折合為367張地方票，合計734票，得票過半者當選。若首輪投票無人得票過半，前兩名將進行第二輪投票。日媒預測，首輪投票很可能無法決出勝負。第二輪投票中，地方票減少至47張，國會議員的支持將成為關鍵。