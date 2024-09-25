中評社北京9月25日電／網評：美“中國周”暴露反華集體歇斯底里



來源：大公報 作者：Tom Fowdy



美國眾議院早前展開“中國周”，通過多項針對中國的法案，涉及到禁制大疆新型無人機、打壓香港駐美經貿辦、禁止國土安全部從六家中國公司購買電池、限制與中國特定生物科技公司業務往來、禁止資金流向設有孔子學院的高等院校、撥出預算用於唱衰中國、禁止中國實體購買美國農地等等。



推動這些法案的國會議員陷入反華歇斯底里，以致喪失了理智，胡扯瞎編大疆無人機是“間諜機”、孔子學院“竊取軍事情報和知識產權”等荒謬無比的謊言，儼然是麥卡錫主義翻生。



要理解美國政客這番表演，首先要瞭解美國的政治生態：政治論述非以事實為依據，而是傾向以嘩眾取寵的方式、以製造和散播恐慌乃至集體歇斯底里氣氛的手段來攻擊對手和謀取政治利益。



對美國政客而言，事實與真相並不重要，因為美國的選舉制度和文化造就了政客以誇大抹黑和編造謊言等嘩眾取寵手段來打擊對手的政治土壤。美國的黨派鬥爭比以往來得激烈，兩黨都盤算著如何用盡一切手段敗壞對方聲譽。



為了推動其霸道外交政策，美國不斷向國民灌輸敵我思維，以便在外交政策上獲取民意支持。在他們口中，美國的民主自由面對各式各樣的威脅，敵人包羅萬象、強大無比、無所不知，想方設法破壞美國的制度，美國政府編造的各種陰謀論堪比荷里活電影橋段。因而，有所謂的薩達姆擁有“大殺傷力武器”、“俄羅斯干預美國內政”、“來自朝鮮的威脅”，以及如今的“中國威脅論”等等製造恐懼的論述。

