中評社北京9月25日電／網評：拒絕記者入境 美英做得還少嗎？



來源：大公報 作者：梅若林



美聯社一名法籍駐港攝影記者早前申請工作簽證被拒，在西方一些傳媒口中成了“打壓新聞自由”的“力證”。然而，且不說每個地區都有自己的入境政策，僅以美西方而言，記者被拒入境、被拒簽甚至整間媒體都被取締，這樣的例子還少嗎？他們又有何資格攻擊指責香港！



要攻擊香港的新聞自由，得先讓數據說話。



首先是香港現時的駐港外媒機構數量，非本地及內地媒體共有73間；而截至2021年4月數字，駐港外國媒體共有628名持工作簽證的外籍員工，較2020年同期增加了98人，增幅達18.5%。



這些數字說明了兩件事，首先是海外駐港傳媒機構不只美聯社一間，還有其他72間非本地及內地媒體；其次是駐港外國記者的人數在這幾年其實有錄得上升趨勢。如果要評斷香港的新聞自由受到打壓以至不斷減少，那外國駐港記者數量上升應如何解釋？而除了美聯社，香港還有另外70多間海外及內地媒體，這數十間媒體又是否每間都有記者被禁止入境？答案很明顯不是。既然如此，單憑一宗美聯社記者被禁入境的個案，就延伸至整個香港的新聞自由狀況，難道不是太武斷了嗎？



美聯社記者被禁入境香港，我們要關注的也不應是其記者身份，而是他之前在香港做了什麼、是否違反了香港的法律。



據西方媒體稱，該記者曾為美聯社拍攝壹傳媒創辦人黎智英的在囚照片。光拍攝照片難說有什麼問題，但美聯社利用這些照片來作出什麼樣的報導，卻值得留意。翻查資料，相關報導在去年8月時刊出，報導強調照片中的黎智英“看起來顯得更瘦”，又放大黎的囚室沒有冷氣、要冒著陽光在鐵絲網場地內單獨散步，又指家屬親友只能探望時隔著玻璃通過電話與其對話。

