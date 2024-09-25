熊貓熱潮沒法擋　商機處處

中評社北京9月25日電／據大公報消息，隨著中央再向香港送贈的一對大熊貓周四抵港，香港將有六只熊貓。行政長官李家超昨日表示，多個大型節目已加入大熊貓元素，包括中秋䌽燈會、無人機表演、幻彩咏香江等，有區議會推出處處有熊貓活動、有商場展出大熊貓裝飾供市民“打卡”、有餐飲及零售業界推出大熊貓產品，他鼓勵各界把握機遇，締造新商機。



自七月中央宣布再向香港送贈一對大熊貓以來，市民熱切期待，社會各界推出有大熊貓元素的活動及產品，有大型商場推出大型熊貓主題活動和打卡裝置吸客，以沙田新城市廣場為例，斥資3億元活化逾2萬平方呎的1期3樓戶外空間Chill Park，定期轉換主題，頭炮就是“Panda Me聯‘萌’企劃”，在平台及商場內設置逾80只大熊貓裝置；有主場之利的海洋公園，已陸續推出大熊貓新產品，香港富麗敦海洋公園酒店早前為慶賀港產大熊貓出生，推出喜迎新生住宿活動，即日至11月30日以78折入住大熊貓主題客房。



多項大型活動喜迎國寶



李家超昨日表示，為歡迎兩只大熊貓來港，除了10月將舉行大熊貓征名比賽及繪畫比賽，多個大型節目已陸續加入大熊貓元素，包括康文署本月舉行的中秋䌽燈會、旅發局的無人機表演，還有下月慶祝國慶特別版的幻彩咏香江。



為方便市民及旅客獲取訊息，旅發局在旅遊咨詢平台啟動一站式大熊貓專題網頁，海洋公園也會開設專頁更新兩只大熊貓到港的生活情況。



李家超又指出，除了海洋公園將推出大熊貓產品，並在節慶活動加入大熊貓元素，郵政署亦計劃於12月推出大熊貓主題的特別郵票及郵品。文體旅局、旅發局和海洋公園會積極推動社會各界及不同機構，利用熊貓熱潮締造商機。他鼓勵社會各界把握機會，推出相關的宣傳活動、商品、文創產品、旅遊產品等，開創商機，推動消費。