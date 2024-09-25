﻿近1600機構簽《好雇主約章》破歷年紀錄

中評社北京9月25日電／據大公報消息，本港近1600間機構簽署今屆的勞工處《好雇主約章》，較上屆增加近七成，當中逾六成機構獲確認有效推動家庭友善工作文化。勞工及福利局局長孫玉菡表示，“好雇主”均視雇員如家人和朋友般看待，實施家庭友善僱傭措施及彈性工作安排，對挽留人才及釋放本地潛在勞動力，有很明顯的正面效果。



設“凑仔更”“師奶更”挽留人才



勞工處昨日舉辦《好雇主約章》2024嘉許禮暨好雇員嘉許計劃啟動禮，今屆有破紀錄的1596間機構簽署，較上屆增加近七成，其中1002間同時獲授權使用象徵致力推動家庭友善工作文化的“為你‘家’‘友’好雇主”標誌，而318間更連續三屆成為簽署機構，持續推行良好人事管理措施。今年勞工處首次推出好雇員嘉許計劃，鼓勵簽署機構提名員工參加。



孫玉菡致辭時表示，近年不少企業實施家庭友善措施及彈性工作安排，例如為家中有子女或老人家要照顧的雇員，提供兼職或半職職位的“師奶更”或“凑仔更”，更切合雇員的需要，有些更容許雇員帶同子女上班；有些公司在辦公室設立集乳室，支持母乳餵哺，也有專門支援有需要的在職媽媽等。



孫玉菡稱，“好雇主”不是空中樓閣，是落地實在的安排；他們的共通點是視雇員如家人和朋友般看待，珍惜雇員的付出和努力，通過家庭友善措施，加強雙方的互信，達到彼此尊重。他感謝各好雇主靈活安排，協助雇員平衡工作和生活需要，促進釋放本地潛在勞動力。



他又稱，勞工處團隊為現行俗稱“418”的《僱傭條例》下的連續性合約規定，草擬取替方案，將盡快完成交立法會審議，為工時短的勞工提供多一份保障。