﻿金融中心排名　香港躍升全球第三

中評社北京9月25日電／據大公報消息，英國Z／Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院昨日聯合發布第36期《全球金融中心指數》報告，香港的總排名為全球第三位，較今年3月上升一位，並在亞太區居首；整體評分上升8分，是前五位金融中心提升最多的城市。 特區政府表示，相信最新結果反映香港擁有制度優勢，根基好、底子厚，獲國際認可。報告明確肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力，政府會繼續積極識變、應變、求變，促進金融業的高質量發展。＼大公報記者 義昊



特區政府：反映香港擁制度優勢



根據報告，香港的總排名上升一位至全球第三位，同時也是亞太區的首位，超越新加坡，整體評分上升8分，成為前五位金融中心中提升最多的城市。而香港在多個金融行業領域的排名亦顯著上升，包括“投資管理”、“保險業”、“銀行業”、“專業服務”等，其中在“投資管理”方面的排名躍升為全球第一位。此外，報告評估了金融中心的金融科技水平，香港的排名上升五位至全球第九，躋身十大金融科技中心之列。在各行業的表現上，保險業從第十名攀升至第三名，銀行業的排名則由第九名升至第四名。



政府發言人表示，作為國際金融中心，香港匯聚了全球頂級的金融機構和人才，提供專業的金融服務，以及擁有既深且廣的資本市場。本港的監管制度與主要海外市場接軌，而且資訊和資金自由流通。在“一國兩制”下，香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，令我們充分發揮“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色。



繼續促進金融業高質量發展



發言人表示，政府會繼續積極識變、應變、求變，促進金融業的高質量發展。在股票市場方面，積極拓展其廣度和深度，提升市場的效率和競爭力，包括設立特專科技公司上市制度、改革GEM、實施在惡劣天氣下維持交易、便利回購和推出新庫存股份機制、進一步拓展企業上市等。香港亦積極深化內地與香港的金融互聯互通，以進一步增強香港連通中外資本市場的角色，擴展滬深港通交易所買賣基金（ETF）合資格範圍，並推進一系列互換通機制安排的優化措施。在綠色金融方面，香港正準備全面採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）。

