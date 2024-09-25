﻿同心綠化賀國慶　穿華服入場可獲紀念品

中評社北京9月25日電／據大公報消息，為慶祝中華人民共和國成立75周年，並提高市民對種植的興趣和推動綠化，康文署將於9月28日至10月1日一連四天，每日上午10時至下午6時，在九龍公園拱廊和綠化教育資源中心舉辦“同心綠化賀國慶”園藝活動。當中包括國慶盆栽工作坊、盆栽種植活動、專題展覽、攤位遊戲、講座及導賞活動等，歡迎市民參加，費用全免。穿著華服到場人士均可獲贈特別紀念品。



設攤位遊戲及盆栽工作坊



康文署指，透過國慶盆栽工作坊，市民可在園藝導師指導下體驗種植盆栽的樂趣。場內並設有多個手工坊，讓市民學習製作立體紙花心意卡、香包、壓花鎖匙扣和植物拓印；另設具有中國文化元素的攤位遊戲，與市民共享國慶75周年的喜悅。



此外，題為“喜游探索.繁花世界”的專題展覽於九龍公園拱廊舉行。市民可透過展覽認識花的功能、結構、形狀、花序、花色、影響開花的因素，以及花在日常生活中的應用，例如可作食用、藥用或提煉精油等。活動另設有免費講座，將於9月28日、29日及10月1日在九龍公園綠化教育資源中心舉行，三個講座的題目分別為“香港受保護植物”、“循環城市種植”和“變化萬千的繁花世界”，並以粵語主講，歡迎市民參加。