“心系家國3.0”培養學生主人翁意識

中評社北京9月25日電／據大公報消息，“心系家國”——慶祝中華人民共和國成立75周年暨聯校國民教育活動啟動禮昨日（24日）舉行，約2500位辦學團體和教育局代表、校長、師生和家長參與。



教育局同時宣布在2024／25學年籌辦“心系家國3.0”聯校國民教育活動系列，參與的學校涵蓋中小學、幼稚園、特殊學校及內地的姊妹學校，深化對中華文化的認識，厚植學生的家國情懷。＼大公報記者 秦英偉



政務司副司長卓永興致辭時表示，“心系家國”聯校國民教育活動系列首次在2022／23學年舉行，由65所官立中小學協力籌辦。在2023／24學年舉行的“心系家國2.0”，加入了東華三院和保良局，以及多個學校議會，包括香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、津貼小學議會及香港資助小學校長會為籌辦團體。



“心系家國3.0”聯校國民教育活動進一步擴大活動規模，參與的學校涵蓋幼稚園、小學、中學、特殊學校及內地的姊妹學校。聯校協作不但加強學校之間的觀摩交流，更凝聚力量，開拓資源，讓愛國的氛圍和情懷連綿不斷地在全港各區的校園延續。



卓永興說：“熱愛國家是每個中國人應有的價值和情懷。愛國主義教育和活動，對滋養愛國情感的萌發，有重要的作用。”他感謝教育界仝人一直堅守崗位，透過課堂內外的學習，讓學生從小深入瞭解國家的歷史、文化和價值觀，體會中華傳統文化的優越，進而培養學生以身為中國人為榮，增加他們的民族自豪感和主人翁意識。



卓永興昨日聯同教育局局長蔡若蓮、“愛國主義教育工作小組”組長李慧琼，以及參與籌辦活動的辦學團體、學校議會和校長會的代表等，一同主持啟動禮。



學生們表演精彩節目

