港澳青年代表“重走長征路”，傳承革命精神，領略醉美遵義。（主辦方供圖） 中評社北京9月25日電／2024年9月19日－9月22日，20餘名港澳青年代表開啟了一場意義非凡的“重走長征路”醉美遵義研學旅行。此次活動是由香港銅鑼灣文旅商產業發展集團、黔港粵澳台青年企業家發展聯盟攜手遵義市文化旅遊局、遵義旅遊集團開展的“百萬粵港澳青年重走長征路”系列活動之港澳青年社團代表的體驗之旅，旨在加強港澳青年對祖國歷史文化的瞭解，傳承紅色基因，增強內陸與港澳的交流與合作。



港澳青年代表們首先來到了遵義會議會址，在這裡，他們仿佛穿越時空，感受到了那段波瀾壯闊的歷史。遵義會議作為中國共產黨歷史上一個重要的轉折點，其意義深遠。青年代表們在會址中認真聆聽講解，仔細觀看歷史文物，深刻領會到革命先輩們的堅定信念和頑強意志。



隨後，他們來到雲門囤景區，欣賞著大自然的鬼斧神工，領略著遵義的美麗山水。在貴州長征幹部學院，青年代表們深入學習了遵義會議精神，通過理論學習，更加深刻地認識到遵義會議在中國革命進程中的重大意義。當晚，他們前往偉大轉折劇場觀看實景演出，精彩的演出讓他們仿佛置身於那段波瀾壯闊的歷史之中，深刻感受到革命先輩們的英勇無畏。



青年代表們還參訪了懷莊酒業集團、中國酒文化城，瞭解了醬酒的釀酒文化和傳統工藝，也走進了懷莊酒業集團陳果董事長創建的赤水河流域地情資料圖書館（茅台德莊書屋），他們在這裡查閱到豐富的歷史資料，深入瞭解了赤水河流域的歷史人文、風物和發展變遷。隨後，他們參觀了國酒文化城，學習了醬酒歷史、感受了茅台酒的獨特魅力和深厚文化底蘊。最後，青年代表們來到四渡赤水紀念塔，共同緬懷革命先烈，傳承紅色基因。



20日晚，部分代表還參加了由遵義市文化旅遊局指導，遵義旅遊集團主辦的“赤水河穀九月九·第二屆遵義醬酒節”系列活動之一“遵義C城計劃產品發布會”。香港銅鑼灣文旅商產業發展集團總裁陳冠廷先生受邀參加了酒旅融合發展對話主題活動，並與遵義旅遊集團簽署了戰略合作協議。

