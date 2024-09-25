中國東盟深化RCEP合作

RCEP經貿合作高端對話現場。圖源：新華社 中評社北京9月25日電／據新華社報導，“隨著RCEP全面實施和中國—東盟自貿區升級3.0版，東盟、中國和RCEP其他合作夥伴之間的貿易和投資將繼續繁榮發展，為區域人民造福。”東盟秘書長高金洪9月24日在南寧參加RCEP經貿合作高端對話時說。



當日，以“共促中國—東盟自貿區3.0版升級 共享RCEP區域經濟一體化”為主題的RCEP經貿合作高端對話在廣西南寧舉行。與會人員圍繞進一步升級RCEP規則標準、拓展合作領域、擴大成員範圍、RCEP實施與中國—東盟自貿區3.0版相得益彰相互促進等進行交流對話。



作為中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會框架下的品牌活動，RCEP經貿合作對話已成為推動RCEP成員國政商對話、深化經貿合作的重要平台。會議期間還舉行了“一帶一路”國家計量測試研究中心（廣西）、國家蔗糖產業計量測試中心揭牌儀式，並發布RCEP區域產業鏈供應鏈合作聯盟章程。



廣西作為中國唯一與東盟國家陸海相連的省區，在推進高質量實施RCEP與中國—東盟自貿區3.0版升級建設方面具備先發優勢和良好基礎，出台系列舉措：開行全國首趟開往RCEP國家的國際貨運班列、發出全國首批原產地證書、建立國內首個針對RCEP區域合作建設的經貿大數據平台、成立全國貿促系統首個RCEP推廣實施中心……數據顯示，今年1至8月，廣西對RCEP其他成員國進出口總額2750.5億元、增長20.3%。



商務部副部長李飛說，中國將繼續與各成員國一道，共同高質量實施RCEP，持續深化RCEP各領域合作，加快中國—東盟自貿區3.0版建設，推動各方共享自貿協定新機遇，共創區域合作新未來。