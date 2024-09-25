﻿父子涉串流直播球賽　侵犯“傳播權利”被拘

中評社北京9月25日電／據大公報消息，海關首次引用版權修訂條例中“傳播權利”，打擊以非法串流技術向公眾傳播足球直播賽事，本月22日在樂富拘捕兩名男子，涉嫌透過非法串流連結轉播海外足球賽事。



海關早前接獲版權擁有人舉報，指有用戶涉嫌在未經版權擁有人授權下，在網上自設網頁使用串流技術向其他用戶傳播受版權保護的收費電視頻道，即現場直播的海外足球賽事，經調查後鎖定涉案目標，海關人員在本月22日賽事直播期間進行實時網上監控，利用電腦法證程式透過非法串流連結收看足球賽事，同時突擊搜查樂富一個住宅單位，拘捕69歲男戶主和43歲收費電視頻道登記人，他們是一對父子。海關在單位內檢獲一部由收費電視頻道提供予用戶的電視解碼器、一部疑用作非法串流的電腦伺服器、一部遙距操作伺服器的手機、一批電子設備和影音器材，市值約2萬元，兩名被捕人已獲准保釋候查。



海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威指出，被捕人首先登記收費電視頻道收看足球賽事，接駁到電視和分流到電腦伺服器，透過串流軟件於網上向其他人播放賽事，同時自設網頁，指引用戶在電腦或流動裝置上安裝應用程式，透過特定連結免費收看，海關人員執法期間透過指示收看賽事，發現有1至2秒延遲，在球賽進行至最高峰時有超過200名網上用戶進入收看。



海關指，今次是根據去年5月生效的版權修訂條例提及的“傳播權利”，首次引用相關法例打擊侵權活動，並提醒市民在未獲授權向公眾傳播版權作品屬刑事罪行，市民應避免使用任何形式的串流接收版權作品或收費電視，尊重知識產權，又指涉及非法串流的應用程式或連結通常來歷不明，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在風險。