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外交部：中反對侵犯黎巴嫩主權和安全行為
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2024-09-25 10:18:29
外交部：中反對侵犯黎巴嫩主權和安全行為 圖源：新華社
中評社北京9月25日電／據新華社報導，外交部發言人林劍9月24日表示，中方高度關注當前黎以緊張局勢，對有關軍事行動造成大量人員傷亡深感震驚。中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，反對和譴責一切傷及無辜平民的行動。
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