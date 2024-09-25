今期居屋10.3起接受申請

中評社北京9月25日電／據大公報消息，新一期居屋將於下周四（10月3日）起接受申請，五個新屋苑合共提供7132個單位，以市價七折發售，售價介乎143萬元至467萬元，一至二人單位平均售價約為170萬元，每月按揭還款額約7300元。今期居屋首次落實“家有初生優先選樓計劃”，連同“家有長者優先選樓計劃”，有2900個名額供合資格申請者優先選樓；700個一人申請者配額亦優化分配安排，占每個屋苑約一成配額。



房委會提醒，申請人遞表前24個月起至購買單位時，均不得在港擁有住宅物業。上期居屋計劃中，逾1100個申請者經查册被揭擁有香港住宅物業紀錄，因而被取消申請資格，部分人被檢控。＼大公報記者 鄭文迪



房委會昨日宣布，新一期居屋將於10月3日至23日接受申請，預計今年第四季攪珠、明年第二季開始揀樓。今期居屋計劃推售7132個位於五個新屋苑的居屋單位；約70個在“居屋2020”、“居屋2022”和“居屋2023”因撻訂而收回的單位；以及約350個租置計劃回收單位。



家有“初生”“長者”優先選樓



五個新居屋屋苑分別位處啟德、油塘、觀塘、東湧及屯門，市值七折售價介乎143萬至467萬元，最平及最貴的單位均位於啟德啟盈苑。新居屋單位實用面積介乎186至510平方呎，當中實用面積約442平方呎至510平方呎的較大單位，占總數約四分一。五個項目預計2025年第一季至2028第一季落成，其中觀塘安柏苑可望即買即住。



房委會表示，若按照約270萬元的單位平均售價計算，假設承造單位售價九成的按揭、按揭還款期30年及按揭利率為4%，申請者每月按揭還款額只為11600元。一至二人單位平均售價約為170萬元，每月按揭還款額約7300元，相信會受年輕家庭及年輕人歡迎。



今期白表申請家庭的入息上限為6萬元、資產限額為123萬元，單身白表申請者入息及資產限額減半，分別為3萬元及61.5萬元。合資格申請者可經網上或親身遞交申請，亦可郵寄紙本申請，申請費為290元。

