五人獲頒科大榮譽院士

中評社北京9月25日電／據大公報消息，香港科技大學（科大）昨日向五位傑出人士頒授榮譽大學院士，他們分別為：包弼德教授、簡吳秋玉女士、高秉強教授、吳永順先生及容永祺博士。頒授典禮由校董會主席沈向洋教授和校長葉玉如女士主持。校董會主席沈向洋讚揚這五位榮譽大學院士的卓越成就以及對社會的貢獻。



沈向洋表示，今年科大的榮譽院士不僅在各自的事業上屢創突破，更致力發揮所長，為改善人類福祉作出貢獻，此舉不但為科大的學生樹立典範，更為整個香港、亞洲以至全球具探究精神的人才帶來啟發。



校長葉玉如向各院士表達了誠摯的祝賀，她表示，五位榮譽院士均為德才兼備的領袖人物。他們不僅在各自的專業領域成就超卓，多年來更是憑著無私奉獻之心，扶掖後進、回饋社會，誠為眾人楷模。正如涓涓溪流可匯江海，各位院士善用自身才能，在貢獻社會中發揮超越自我的影響力，這種精神恰好彰顯“同一科大”的核心價值。



包弼德目前是哈佛大學東亞語言與文明系的Charles H. Carswell講座教授，簡吳秋玉為中信銀行（國際）的執行董事及副行政總裁，高秉強是一位傑出的電子工程學者兼創投家，吳永順是屢獲殊榮的建築師暨城市設計師，容永祺是香港保險業的先驅，今年獲特區政府頒授金紫荊星章。