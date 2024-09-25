五港隊代表回浸大獲頒獎金與紀念品

中評社北京9月25日電／據大公報消息，香港浸會大學（浸大）於昨日舉行“為浸大奧運及殘奧健兒喝彩”分享會，慶祝包括“劍神”張家朗等5位浸大學生及校友在巴黎奧運及殘奧會上取得驕人成績。他們皆獲得校方贈予的、以各人名字設計的字畫，以及獎學金。五位運動員表示，會將獎學金用在購買裝備及報答栽培自己的人身上。張家朗自巴黎奧運成功衛冕劍擊男子花劍個人賽金牌後首次在港出席公開活動，他透露已完成休假重新投入訓練，會將目標放在未曾獲得的世錦賽桂冠上，劍指完成大滿貫。



分享會有超過200名嘉賓、浸大教職員及學生出席。浸大校董會暨諮議會副主席潘偉賢、校董會暨諮議會司庫林子傑、校長衛炳江教授及常務副校長黃定發教授向各運動員致送紀念品，以表揚他們的不懈努力和優秀表現。四名學生運動員亦獲頒發獎學金，以嘉許他們在運動方面力爭佳績，同時一直努力求學。



陳浩源：獎學金投入羽毛球學院



今次是張家朗自巴黎奧運成功衛冕金牌後首次公開活動，他透露已結束休假並重投訓練，11月將展開劍擊賽事新賽季，會專注訓練和調整狀態，亦可能前往海外集訓。張家朗表示，距離洛杉磯奧運尚有4年時間，因此暫未有針對此賽事制定計劃，但短期內則有多項目標，包括皆在明年舉行的亞錦賽、全運會和世錦賽。



張家朗坦言，自己已獲得奧運和亞運金牌，還有亞錦賽冠軍，最大的目標是在世錦賽衝擊冠軍寶座，完成劍擊生涯大滿貫。至於團體賽方面，張家朗則會以爭取洛杉磯奧運的參賽資格為長遠目標。



除張家朗外，同場出席的還包括巴黎殘奧雙金得主的硬地滾球運動員何宛淇、巴黎奧運輪椅羽毛球銀牌得主陳浩源，還有獲得巴黎奧運跆拳道男子68公斤以下級別第七名的盧蔚豐，和參加巴黎奧運滑浪風帆女子iQFOiL項目的馬君正。陳浩源、張家朗、盧蔚豐及馬君正現正修讀浸大體育及康樂管理文學士（榮譽）課程，何宛淇則是中國研究社會科學學士課程的校友。

