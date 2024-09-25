“蛟龍號”等訪港　港生興奮：愛上海洋科研

中評社北京9月25日電／據大公報消息，在國家自然資源部大洋事務管理局的支持下，中國科研考察船“深海一號”攜帶國家自主研發的“蛟龍號”深海載人潛水器，昨日（24日）首次訪港，慶祝其完成首個由國家支持的西太平洋國際深海科研考察航次。



有登船參觀的本港學生表示，對船上的樣本室印象深刻，今次參觀亦令自己對海洋及科學更有興趣，未來或打算從事相關領域的工作。有本次參與下潛任務的本港科學家表示，在航次中已采集一些海水沉積物以及生物的樣本，後續將會對污染物進行分析。＼大公報記者 華夢晴（文） 李嘉琪（視頻）



早上7時，載著“蛟龍號”的科學考察船“深海一號”駛入維港，停靠尖沙咀海運碼頭，靠岸時，“深海一號”船員向岸上傳媒揮手致意。多名內地及香港特區政府官員、立法會議員、中小學生代表與不同界別人士，昨早齊集尖沙咀海運碼頭，迎接“深海一號”和“蛟龍號”抵港。



“非常佩服科學家的勇氣”



在歡迎儀式上，有3名中小學生受邀登上“深海一號”參觀。香港華仁書院中一學生鄭同學表示，平時喜歡科普內容，而“蛟龍號”是中國首個可以下潛至7000米水深的載人潛水器，對它首次訪港感到開心。他說，非常佩服科學家的勇氣，冀有機會在軍事領域、航天或科技領域上，為祖國作貢獻。



福建中學附屬學校六年級學生黃同學表示，參觀了船上駕駛室、樣本室、餐廳等，並對樣本室印象深刻，“看到許多采集自深海的生物，如海百合、海星、珊瑚等。”他稱此次活動令自己對海洋及科學更有興趣，並表示未來或許會從事相關領域的工作，無論是研發先進潛艇和載具，還是創造便利生活的小儀器。



同樣就讀福建中學附屬學校的六年級學生蘇同學表示，希望日後能從事海底生物研究工作。她表示對“深海一號”的餐廳印象深刻，即便在船上也能品嘗到與陸地上相同的美食，這讓她深感佩服。

