印尼投資合作交流會在中國南通舉行

中評社北京9月25日電／據新華社消息，“我們很高興能與中國投資者合作，他們不僅帶來投資，還帶來技術，提升全產業鏈附加值，以滿足全球市場的需求。”24日，在江蘇南通舉行的印度尼西亞投資合作交流會上，印尼投資部副部長努魯·伊赫萬向與會嘉賓推介印尼投資機遇。



努魯介紹，中國經濟發展速度快，許多領域的技術領先全球，這與印尼的優勢形成互補。“印尼自然資源豐富，期待中國投資者能夠廣泛參與開發。”



努魯希望中國投資者更多關注印尼數字經濟、綠色和海洋經濟、基礎設施建設、創意經濟、漁業和下游產業等領域潛在的機遇。



南通是中國東部開放大市，地處長三角核心區、上海北翼，江尾海頭的獨特地理位置賦予這座城市向海而生的開放基因。印尼是“21世紀海上絲綢之路”首倡地，中國連續多年成為印尼第一大貿易夥伴；2023年南通與印尼進出口貿易額超80億元。



“南通與印尼長期保持密切合作，印尼金光集團等知名企業紛紛落戶我市；南通中天科技、聯發紡織等龍頭企業也積極布局印尼。”南通市長張彤介紹，該市新一代信息技術、船舶海工、高端紡織等六大產業集群總產值超1萬億元。



張彤表示，開放是中國式現代化的鮮明標識，南通將認真落實共建“一帶一路”倡議，支持企業“走出去”開展經貿合作。聽說印尼正加快推進努山塔拉新首都建設，她表示將發揮中國“建築之鄉”的獨特優勢，全力支持南通建築企業出海服務印尼重大工程建設。



張彤說，南通正加快塑造更高水平開放型經濟新優勢，在擴大雙向開放中打造長三角北翼高質量發展重要增長極，期待更多印尼朋友來南通開展經貿、科技、人文合作。

