緬甸嚴重洪災已累計造成419人死亡

中評社北京9月25日電／據新華社消息，緬甸國家管理委員會新聞信息小組24日晚發布消息說，截至當天上午，嚴重洪災已累計造成緬甸419人死亡。



消息說，受季風及台風“摩羯”餘波影響，緬甸多地近日發生嚴重洪澇災害。洪災已造成超過14萬人受災，大量農作物、道路、橋梁和通信基站等遭損毀。



消息還說，緬甸政府已撥款用於抗洪救災和災後重建。