“金磚國家文明對話”系列活動在俄舉行

中評社北京9月25日電／據新華社消息，“金磚國家文明對話”系列活動24日在俄羅斯喀山舉行，來自中國、俄羅斯、巴西、印度、南非、伊朗等金磚國家的相關機構、各領域專家學者及青年代表等300多人參加。



本次活動以“匯聚人文交流力量，共築金磚美好未來”為主題，由中國國務院新聞辦公室、俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國政府、中國駐喀山總領事館聯合主辦，中國五洲傳播中心、俄羅斯喀山聯邦大學承辦。



活動主辦方表示，文明交流互鑒是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力。相信通過此次文明對話活動，能增進金磚國家人民相互瞭解和傳統友誼，進一步拉緊人文紐帶，動員更多金磚國家民眾成為文明對話的使者。希望金磚各國積極踐行全球文明倡議，以民心相通為宗旨，以“金磚＋”合作為平台，持續深化人文交流，攜手共同續寫相知相親友誼新篇章，為推動構建人類命運共同體貢獻“金磚力量”。



出席活動的俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國副總理列伊拉·法茲列耶娃表示，在金磚合作機制的引領下，金磚國家文化交流合作的根基不斷夯實，文明互學互鑒的廣度和深度持續拓展。希望擴員後的金磚各國繼續高擎文明對話旗幟，豐富交流內容，構建合作網絡，共同推動“大金磚合作”新時代人文交流的美好願景轉化為現實圖景。