斯里蘭卡總統宣布解散議會

中評社北京9月25日電／據新華社消息，斯里蘭卡總統迪薩納亞克24日晚簽署特別公報，宣布解散議會，並定於11月14日舉行新一屆議會選舉。



公報說，斯里蘭卡議會從24日午夜起解散，新一屆議會選舉將於11月14日舉行。斯選舉委員會將於10月4日至11日接收候選人提名文件。新一屆議會將於11月21日召開首次會議。



斯里蘭卡議會由225名議員組成。此次被解散的議會於2020年8月產生。



迪薩納亞克在本月21日舉行的斯里蘭卡總統選舉中勝出，當選新一任總統並於23日宣誓就職。