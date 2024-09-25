【
大
中
小
】 【
打 印
】
斯里蘭卡總統宣布解散議會
http://www.CRNTT.com
2024-09-25 10:34:25
中評社北京9月25日電／據新華社消息，斯里蘭卡總統迪薩納亞克24日晚簽署特別公報，宣布解散議會，並定於11月14日舉行新一屆議會選舉。
公報說，斯里蘭卡議會從24日午夜起解散，新一屆議會選舉將於11月14日舉行。斯選舉委員會將於10月4日至11日接收候選人提名文件。新一屆議會將於11月21日召開首次會議。
斯里蘭卡議會由225名議員組成。此次被解散的議會於2020年8月產生。
迪薩納亞克在本月21日舉行的斯里蘭卡總統選舉中勝出，當選新一任總統並於23日宣誓就職。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
迪薩納亞克贏得斯里蘭卡總統選舉
(2024-09-23 11:03:02)
斯里蘭卡宣布全國實施宵禁
(2024-09-22 16:51:07)
斯里蘭卡總統選舉：反對黨領導人領先
(2024-09-22 16:01:00)
斯里蘭卡宣布全國實施宵禁
(2024-09-22 11:25:24)
斯里蘭卡舉行總統選舉投票
(2024-09-21 17:28:19)
“天涯共此時－中秋詩會”在斯里蘭卡舉行
(2024-09-18 17:17:58)
中國農業專家助力斯里蘭卡芒果示範基地豐收
(2024-08-14 17:03:16)
斯里蘭卡總理：歡迎更多中國企業赴斯投資
(2024-03-31 12:26:28)
習近平會見斯里蘭卡總理古納瓦德納
(2024-03-28 11:03:11)
斯里蘭卡總理古納瓦德納將訪華
(2024-03-22 16:49:17)