大陸居民赴馬祖旅遊全面恢復 國台辦回應

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月25日電（記者 海涵） 目前，大陸居民赴馬祖旅游已全面恢複。福建廈門部分旅游業者近期組成赴金門“踩綫團”，9月22日，赴金門旅游“首發團”受到金門民衆熱烈歡迎。國台辦發言人朱鳳蓮今天上午在國台辦例行新聞發佈會上，具體介紹了有關情況。



朱鳳蓮表示，關於大陸居民赴馬祖旅游，據了解，目前已有不少大陸居民申請了赴馬祖的旅游簽注。“十一”假期臨近，相信會迎來一波赴馬祖旅游高峰。



朱鳳蓮表示，關於大陸居民赴金門旅游，據了解，廈門旅游協會及4家經營赴台游組團社組成的赴金門考察“踩綫團”於9月18日從廈門五通碼頭出發，於9月20日從金門水頭碼頭乘船返回廈門，3天的旅游考察為大陸居民赴金門旅游打下良好基礎。9月22日，大陸居民赴金門旅游“首發團”經“小三通”抵達金門，受到金門縣政府和民衆的熱烈歡迎，為兩岸旅游交流合作再添新頁。今天（25日）有27名大陸居民赴金門開展個人游。



朱鳳蓮指出，我們相信，赴金門的大陸游客會越來越多，希望他們在金門有良好的旅游體驗，也希望台灣當局真正從兩岸民衆福祉出發，確保兩岸旅游交流合作順利進行。



（後方支援記者：林艷）

