國台辦：2758號決議不涉台完全站不住腳

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月25日電（記者 海涵）據台媒報道，民進黨“立委”沈伯洋等人日前鼓動各黨團共同支持“立法院”通過所謂“聯大第2758號決議不涉台灣決議文”，讓台灣“有權利加入國際組織”。 國台辦發言人朱鳳蓮在今日上午國台辦例行記者會上就此作出回應表示，這個所謂“決議文”完全站不住腳，完全是為謀求“台獨”服務。



朱鳳蓮表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。1971年第26屆聯合國大會通過第2758號決議，是聯合國在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。歷史事實清楚，法理依據清晰。



朱鳳蓮指出，民進黨企圖推動所謂“聯大第2758號決議不涉台灣決議文”，是刻意扭曲事實，肆意踐踏國際法，公然挑戰國際秩序和規則。這充分暴露其頑固堅持“台獨”立場的本質沒有任何改變；充分暴露其只顧謀取政治私利，完全不顧島內經濟社會發展和百姓利益福祉；充分暴露其甘當美西方反華勢力“棋子”，不惜把台灣推向兵凶戰危的險惡用心。越來越多台灣民衆會擦亮眼睛，看清楚民進黨“台獨”分裂路綫的極端危險性和危害性。



（後方支援記者：林艷）

