國台辦：中華文化是兩岸同胞的最大公約數

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月25日電（記者 海涵）台安全部門近日聲稱，大陸對台進行所謂“文化滲透”，藉由文化等軟性議題做包裝，潛移默化提高台灣民衆對中華民族與中華文化的認同。國台辦發言人朱鳳蓮9月25日在例行新聞發佈會予以回應表示，民進黨當局視中華文化為大敵，只能說明他們數典忘祖，背叛民族，違逆民意。她強調，中華文化是兩岸同胞的最大公約數。



朱鳳蓮表示，兩岸同胞同屬中華民族，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。台灣民衆對中華民族和中華文化的認同是刻在骨子裡的基因，根本不需要所謂“滲透”。民進黨當局視中華文化為大敵，以“台獨史觀”割裂中華文化，惡意抹黑兩岸之間正常、自然的文化交流，只能說明他們數典忘祖，背叛民族，違逆民意。



朱鳳蓮強調，中華文化是兩岸同胞的最大公約數。兩岸同胞說中國話、寫中國字、過中國節、拜中國神，傳承著中華文化，尊崇著民族傳統價值，推動著中華文化創造性轉化和創新性發展。這是兩岸中國人的日常，也是兩岸中國人的堅持。我們將和台灣同胞一道，做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，不斷增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。



（後方支援記者：林艷）

