國台辦：美國給虛假承諾 台灣民眾得到險境

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮9月25日在例行新聞發佈會上，就美國對台軍售有關問題作出回應表示，美國給台灣的不過是一堆自己不想要的東西和虛假的承諾，台灣民衆得到的只是日益深陷“火藥桶”“彈藥庫”的險境。



據美媒報道，繼美國國務院本月中旬宣布一項總價值達2.28億美元對台軍售案之後，美國政府正計劃向台灣提供新一筆軍事援助，總額達5.67億美元。有記者問發言人對於美方接二連三對台軍售的行為有何評論？



朱鳳蓮對此回應表示，我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯系，堅決反對美國向中國台灣地區提供武器。無論冠以“軍售”“軍援”還是“融資”，或是打著其他什麼名號，美國給台灣的不過是一堆自己不想要的東西和虛假的承諾，台灣民衆得到的只是日益深陷“火藥桶”“彈藥庫”的險境。



現場還有記者提到，美國防部日前公布的報告顯示，台灣去年12月收到美國提供的軍備中，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發黴等情況。“美國在台協會”人員也表示，美方輸台彈藥“像是清掉不想要的東西”。



朱鳳蓮指出，有關報告再次表明一個事實，美國任何時候都以自身利益為優先，棋子隨時可能成為棄子，台灣也不會例外。民進黨當局為謀“台獨”之私利，一邊忍氣吞聲全盤接收美國清理的破銅爛鐵，一邊繼續甘當美國“提款機”，大肆揮霍台灣民衆血汗錢。這不僅換不來台灣民衆的安全，而且還會把民衆推向戰爭的險境。希望廣大台灣同胞提高警惕，堅決抵制民進黨當局“倚外謀獨”行徑，堅決反對美西方“以台制華”圖謀。



（後方支援記者：林艷）

