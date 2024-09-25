朱鳳蓮：兩岸同胞要合力鏟除“台獨”史觀”毒瘤

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京9月25日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮9月25日在例行新聞發佈會上指出，“台獨”從來不是歷史，也不是現實，更不會有未來。無論民進黨當局如何操弄，都改不了兩岸中國人同根同源、同文同種的歷史和事實，斬不斷聯結兩岸同胞的中華文化紐帶，抹不去台灣同胞血脈之中的中華民族基因。兩岸同胞要合力鏟除“台獨”史觀”這顆“毒瘤”。



有記者提到，今年是民族英雄鄭成功誕辰400周年，海峽兩岸陸續舉辦各種紀念活動。但一段時間以來，民進黨當局頻頻給鄭成功貼上所謂“殖民者”等抹黑標簽，島內輿論指出，究其根本是“台獨”史觀”作祟，民進黨推行“去中國化”遺禍無窮。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，長期以來，民進黨當局推行“去中國化”，大搞“文化教育“台獨”，利用“台獨”史觀”毒害台灣民眾尤其是年輕一代，企圖割斷兩岸歷史與文化血脈，鼓噪島內對立分裂，製造同胞心靈隔閡，為“台獨”鋪路。



朱鳳蓮指出，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰、法理事實清楚。絕大多數台灣同胞包括少數民族都是歷史上不同時期從大陸遷居過去的，大量史書文獻記載了中國人民開發台灣的情景，最早可上溯到三國時期。宋元以後，中國歷代“中央政府”開始在澎湖、台灣設治，實施行政管轄。1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣。清朝政府1684年設立台灣府，1885年改設台灣為行省。1895年4月，日本迫使清朝政府割讓台灣及澎湖列島。1945年抗日戰爭勝利，10月25日，中國從法律和事實上收復了台灣。1949年以來，雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變。“台獨”史觀”歪曲歷史事實，背棄民族大義，是徹頭徹尾的謊言，是蠱惑人心的毒藥，充分暴露了“台獨”分子認殖民者、侵略者為父，數典忘祖、自斷根脈的惡劣本質。



朱鳳蓮強調，“台獨”從來不是歷史，也不是現實，更不會有未來。無論民進黨當局如何操弄，都改不了兩岸中國人同根同源、同文同種的歷史和事實，斬不斷聯結兩岸同胞的中華文化紐帶，抹不去台灣同胞血脈之中的中華民族基因。兩岸同胞要合力鏟除“台獨”史觀”這顆“毒瘤”，堅定守護中華民族共同家園和文化根脈。



（後方支援記者：林艷）

