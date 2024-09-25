成都網球公開賽商竣程2：0擊敗穆塞蒂

中評社北京9月25日電／據人民網報導，9月24日晚，國際職業網球聯合會（ATP）250成都公開賽男單決賽打響，首次闖進巡回賽決賽的中國選手商竣程直落兩盤，以7：6（4）、6：1戰勝頭號種子、意大利選手穆塞蒂，奪得個人職業生涯首個ATP巡回賽冠軍。



出生於2005年的商竣程目前世界排名第55位。本賽季，這名中國小將表現搶眼，先後打進澳網、美網男單第三輪以及溫網男單第二輪。此外，他還晉級香港公開賽、亞特蘭大公開賽男單四強。



進入中國賽季，商竣程參加的第一站賽事是成都公開賽。首輪他以2：0擊敗前美網亞軍錦織圭，第二輪2：1逆轉戰勝俄羅斯選手薩菲烏林，1／4決賽2：0力克2號種子、哈薩克斯坦選手布勃利克。半決賽，商竣程2：0戰勝德國選手漢夫曼，職業生涯首次打進巡回賽決賽。



商竣程決賽的對手是現世界排名第19位的穆塞蒂。22歲的穆塞蒂今年的表現同樣精彩，溫網打入男單四強，並在巴黎奧運會上奪得網球男單銅牌。



決賽首盤，兩人一直戰至5：5。第11局，商竣程率先成功破發，但隨後未能保住自己的發球局，6：6。搶七局，商竣程發揮穩定，以7：6（4）先下一城。



第二盤，穆塞蒂狀態出現起伏，愈戰愈勇的商竣程兩度破掉對手的發球局，以6：1輕鬆拿下，總比分2：0取得勝利，職業生涯首奪ATP巡回賽冠軍，成為05後首位ATP巡回賽單打冠軍。同時，他也是繼吳易昺之後，第二位奪得ATP巡回賽冠軍的中國網協男球員。