文旅部推出鄉村游重點線路

中評社北京9月25日電／據人民網報導，近年來，文化和旅遊部大力推進鄉村旅遊提質升級。開展鄉村旅遊藝術提升，用藝術設計為鄉村旅遊賦能，用文化創意講好鄉村振興故事，讓大家感受到和諧宜居、和美淳朴的新鄉村魅力。



文化和旅遊部資源開發司副司長魏立忠在文化和旅遊部舉辦的新聞發布會上介紹，今年中國農民豐收節、國慶節假期期間，文化和旅遊部將以“鄉村創意生活季”為主題，開展2024“鄉村創意生活季”系列活動，組織各地豐富鄉村旅遊線路和產品供給，開展各具特色、主客共享的鄉村文旅消費活動。主要是三個方面：



在服務供給方面。將指導各地依托鄉村文化、特色產業、物產美食、節慶展演等資源策劃主題線路，將豐收節慶活動、農產品展銷、鄉村美食品鑒、農耕文化體驗、非遺技藝、民俗活動等內容作為線路亮點，滿足人民群眾日益增長的鄉村旅遊需求。



在消費惠民方面。圍繞慶祝中國農民豐收節，歡度國慶假期等主題，適應群眾消費需求，創新開展鄉村旅遊節、音樂會、藝術展、美食節、創意集市等消費惠民活動，帶動當地特色農產品、傳統手工藝品、文創產品、餐飲住宿、景區景點、研學體驗等產品和服務銷售。



在社會參與方面。活動特別注重引入專業力量，積極開展藝術節展、文藝演出、體育賽事等群眾活動，營造主客共享的活動氛圍。引導平台機構將產品服務與鄉村旅遊相結合，豐富技術應用場景和鄉村旅遊體驗，開發文旅融合、數實融合的新產品、新業態、新場景。