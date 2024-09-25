﻿美對台軍售“三怪象”

中評社北京9月25日電／據大公報報導，美國智庫的一項報告指出，今年8月美國軍售相當活躍，一共宣布了22起向其他國家和地區的新軍售案，其中有10件軍事裝備與台灣地區積欠的項目重叠。然而，對台軍售的交付情況與此前相比沒有任何進展，美國積欠台灣的軍火總金額已高達205億美元。對此，台灣地區前空軍副司令張延廷稱，美國對台軍售，目前出現了三種現象：最新的武器不賣給台灣、已經付錢的就拖、給台灣不要的以出清美方的存貨。島內有民眾說，賴清德當局“以武謀獨”是不會得逞的。



綜合中通社及台媒報導：自2022年俄烏衝突爆發以來，美國的軍售數量大幅增加。根據美國國防部數據，2023財年美國完成了超過800億美元的軍售項目，創下歷史紀錄。然而，這種需求激增對台灣來說不一定是好消息，目前對美國武器的需求超過了供應能力，這種情況在2030年以前將會持續。台灣已經感受到供需不匹配的影響。2022年，台防務部門取消了M109A6自行榴彈炮的採購案，原因是生產延遲。此外，台灣採購的“陶式”反坦克導彈和“毒刺”防空導彈的交付也因為這些武器被大量送往烏克蘭而受到影響。



對此，張延廷23日在台灣政論節目中稱，“美國對台灣的軍售，我認為目前出現了三個現象，第一個最新的不賣、第二個已經付錢的就拖、第三個（給）我們不要的（過期軍品）出清存貨”。張延廷說，“我們要買什麼？需要的是最新的F－35隱形戰機，因為台灣全部沒有，要買P－8A反潛巡邏機，因為我們P－3C都老舊了，但美國不賣。”



張延廷還稱，“F－16V戰機原本在去年第三季度就要交機了，（美國）拖到現在都沒有（交貨），我們去年12月1日志航基地F－5E全部汰除了，現在空在那邊等F－16V戰機進行訓練。”張延廷最後也說，“美國把過期彈藥都給我們，但我們不要你們（美國）的出清存貨。”



另據大公報記者蘇榕蓉報導：台灣中華青年發展聯合會理事許陳品向大公報表示，無論是蔡英文或賴清德，只要民進黨執政就會讓美國予取予求。對美軍購的重點在於花錢讓美國人高興，買來的東西好不好、是否準時到貨交付，綠營完全不在乎，全台納稅人卻要含淚被迫買單。