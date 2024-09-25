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黃大年：心有大我　至誠報國
http://www.CRNTT.com   2024-09-25 14:10:52


　　中評社北京9月25日電／據新華社報導，他心懷夢想，走上地球物理學科的世界舞台。

  他帶領團隊，為中國“巡天探地潛海”填補多項技術空白，為深地資源探測和國防安全建設作出了突出貢獻。

  他是黃大年，曾任吉林大學地球探測科學與技術學院教授、吉林大學新興交叉學科學部首任學部長。他為黨和國家的教育、科研事業奮鬥至生命最後一刻，2024年9月13日，被追授“人民教育家”國家榮譽稱號。

  心有大我、至誠報國，是黃大年一生寫照。 


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