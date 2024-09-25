【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
黃大年：心有大我 至誠報國
http://www.CRNTT.com
2024-09-25 14:10:52
中評社北京9月25日電／據新華社報導，他心懷夢想，走上地球物理學科的世界舞台。
他帶領團隊，為中國“巡天探地潛海”填補多項技術空白，為深地資源探測和國防安全建設作出了突出貢獻。
他是黃大年，曾任吉林大學地球探測科學與技術學院教授、吉林大學新興交叉學科學部首任學部長。他為黨和國家的教育、科研事業奮鬥至生命最後一刻，2024年9月13日，被追授“人民教育家”國家榮譽稱號。
心有大我、至誠報國，是黃大年一生寫照。
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日媒稱日本刷新一項深海科學鑽探紀錄
(2024-09-23 10:59:18)
網評：讓青春在創新創造中閃光
(2024-09-20 15:58:39)
中國科學家再次在普若崗日冰原頂部開鑽冰芯
(2024-09-13 17:37:02)
亞洲最大高空模擬試驗台建成投用
(2024-09-11 16:52:04)
建“月宮”、“摘”星辰 深空探測新動作
(2024-09-09 14:52:52)
我國監測網首次開展預警小行星接力追蹤觀測
(2024-09-09 14:51:45)
“深海一號”船完成一千公里多波束測線任務
(2024-09-09 14:50:37)
中外聯合研究團隊解碼海洋微生物“基因”
(2024-09-06 18:57:30)
國際月球科研站迎來多國新夥伴
(2024-09-06 11:09:46)
蛟龍號與港生連線 深海課堂別開生面
(2024-09-06 11:07:53)