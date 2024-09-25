讓舞獅成為連接全球的文化橋梁

中評社北京9月25日電／據新華社報導，對許多中國“80後”“90後”來說，提到舞獅他們可能立刻會想到武俠電影《黃飛鴻三：獅王爭霸》；而對“00後”或者年齡更小的人來說，前幾年的《雄獅少年》更像他們的舞獅啟蒙課。



舞獅的具體起源雖不明確，但其歷史可追溯至千年前的東漢時期。舞獅通常在春節、文化活動和重大場合表演，旨在驅邪避災，迎來好運。但看過《獅王爭霸》或《雄獅少年》的人都知道，在這些經典電影中，舞獅往往還被賦予更多意義，關於自強、自信、成長等等。



鬥轉星移，舞獅這項運動所展示出的藝術美、運動美和象徵意義越來越受歡迎。在更多時間和場合裡，舞獅更像一座文化橋梁，連接起過去與現在、東方與西方。



出生在澳大利亞的陳進銘現在正站在這座橋上。他從小生活在悉尼一個熱愛舞獅的社區，祖父母都來自廣東潮州，父母也常常帶他去觀看舞獅表演，這一切幾乎注定了他的舞獅“基因”。八歲那年，經過一個朋友介紹，陳進銘邁出了進入舞獅世界的第一步。十年後，他和朋友共同創立了一個舞獅團隊。



在海外的華人社區中，舞獅不僅僅是一場表演，更是一項涉及團隊合作和嚴格訓練的社群活動；不僅是對傳統文化的尊重和傳承，更是一個文化交匯的平台。陳進銘和他的團隊不僅表演舞獅，還積極參與文化教育，向當地社區介紹舞獅的歷史與意義。對於24歲的陳進銘來說，舞獅是他增強社區聯繫的一條途徑。



“我們的團隊人數已經增長到70多人，所以這是一個相當大的團隊，我們的人氣也在上升，這對我們來說是件好事。”他說。團隊壯大，不僅體現在人數增加，也意味著成員之間關係加深。“我不會僅僅稱他們為朋友，我稱他們為家人。”陳進銘強調，舞獅培養了更像家庭紐帶一般的社會凝聚力。



舞獅也成為了社區包容性的閃亮見證。“我們歡迎每一個人。”陳進銘說。“目前，雖然我們團隊主要是亞裔成員，但我們非常樂意接受其他人加入團隊。”他說，希望通過舞獅的互動，不僅讓更多人瞭解其豐富內涵，也不斷增進不同文化之間的理解與尊重，讓來自不同國家和地區的人們能夠在舞獅中建立聯繫。