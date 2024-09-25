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“深藍引擎”國際海軍學員領導力淬鋒營開幕
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2024-09-25 14:03:04
中評社北京9月25日電／據新華社報導，“深藍引擎”國際海軍學員領導力淬鋒營活動25日在山東煙台開幕。
來自古巴、尼日利亞、印度尼西亞、委內瑞拉、緬甸、越南、新加坡等26個國家的軍事院校與中國海軍院校的60餘名中外學員，混合編組成一個國際學員營，共同開展為期6天的互動式學習訓練、融入式觀摩交流和沉浸式文化體驗。
本次活動由中國海軍主辦、海軍航空大學承辦，以“面向未來的海軍軍官領導力培養”為主題，旨在搭建各國軍校青年海軍軍官學員國際交流平台，促進各國“准軍官”之間相互學習借鑒和友好往來。
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