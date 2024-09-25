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向上的中國，讓民意搭上立法“直通車”
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2024-09-25 14:03:59
中評社北京9月25日電／據新華社報導，河北石家莊市正定縣正定鎮“人大代表之家”，是全國人大常委會法工委第一個設在鄉鎮人大的基層立法聯繫點。
幾年來，這裡先後完成全國人大30部和省市人大23部法律法規草案的意見建議征集任務，共征集意見建議2800餘條，老百姓的聲音被“原汁原味”地傳遞到國家的立法機關。
通過基層立法聯繫點“開門立法”，普通群眾從立法的旁觀者成為參與者，能夠切身感受到中國民主的廣泛、真實、管用。
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