向上的中國，讓民意搭上立法“直通車”

中評社北京9月25日電／據新華社報導，河北石家莊市正定縣正定鎮“人大代表之家”，是全國人大常委會法工委第一個設在鄉鎮人大的基層立法聯繫點。



幾年來，這裡先後完成全國人大30部和省市人大23部法律法規草案的意見建議征集任務，共征集意見建議2800餘條，老百姓的聲音被“原汁原味”地傳遞到國家的立法機關。



通過基層立法聯繫點“開門立法”，普通群眾從立法的旁觀者成為參與者，能夠切身感受到中國民主的廣泛、真實、管用。



