甘肅“人才賦能”工程引來鳳凰“西北飛”

中評社北京9月25日電／據新華社報導，31歲的靳樹宇以中國地質大學博士的身份回到家鄉，不久前入職甘肅省科學院地質自然災害防治研究所，繼續進行他所熱愛的事業。他也是甘肅省科學院今年引進的29名人才之一。



“能回到家鄉，又能學以致用，這再好不過了。”靳樹宇所學專業為礦物學、岩石學、礦床學，也是甘肅省科學院急需的科研人才，而這次“千里馬會伯樂”來自一場招聘會。



今年4月，甘肅省委組織部組織蘭州大學、蘭州理工大學、甘肅省科學院、敦煌研究院等80餘家用人單位和14個市州及蘭州新區前往北京、武漢和西安等地高校宣介引才，以“職播隴原·人才賦能”甘肅直播引才的方式，讓用人單位代表走進直播間，在線推介引才需求，與畢業生面對面交流，解讀引才政策，現場接收簡歷。



甘肅省科學院人事教育處勞資科副科長李向前參加了這場招聘會，在英才匯聚中尋覓契合需求的莘莘學子。



“我們盡全力為科研人才提供就業便利，希望他們能為甘肅高質量發展和科研水平提升貢獻力量。”李向前說，今年為了“招才引鳳”，他和同事奔波於天南海北。在不斷完善的用人政策支持下，越來越多科研人才決心到甘肅省科學院建功立業，今年入職人才數量為歷年最大。



引才留才火爆成效的取得，得益於甘肅省“人才賦能”工程的強力推進。



據甘肅省委組織部統計，2020年以來，甘肅省屬高校、科研院所、醫療衛生機構引進高層次和急需緊缺人才近5000人，同期流向省外320人，多年來人才引進難、流失多的趨勢已得到有效遏制。



與此同時，甘肅留才引才效果初顯，特色、優勢產業領域出現人才“西北飛”現象。“甘肅製造業正在崛起，產業發展欣欣向榮，希望能夠在新材料領域做一些自己的貢獻。”2023年赴蘭州新區工作的清華大學機械工程專業博士、甘肅海亮新能源材料公司總經理羅衝說。