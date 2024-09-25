“五方聯動”機制全力化解群眾勞動爭議

中評社北京9月25日電／據新華社報導，“感謝工會的同志為我們撐腰，幫助解決了我們和原單位的糾紛。”近日，在重慶忠縣總工會勞動爭議調解室內，李光金、李仕洪等27名退休老人簽訂完與原用人單位調解協議後激動地說。



這是忠縣“工會＋司法＋人社＋法院＋檢察院”群眾性勞動爭議化解“五方聯動機制”建立後，忠縣總工會與忠縣人民法院聯合開展的一起調解，27起糾紛實現一次性調解、一次性確認、一次性履行完畢。



2023年以來，忠縣探索建立“工會＋法院＋檢察院＋人社＋司法”五方聯動勞動爭議化解機制，將調解前置，引導當事人自行和解或通過調解方式化解爭議，促進勞動爭議在基層就能得到及時化解，降低了爭議升級到仲裁和訴訟階段的可能性，減少當事人訴累。當年，忠縣申請仲裁的勞動爭議案件數同比下降26.6%，進入訴訟程序的勞動爭議糾紛案件數同比下降12.9%，勞動爭議信訪案件數同比下降9.2%。



五方聯動，調解的是勞動糾紛，釋放的是為民情懷。忠縣實行陣地聯建、資源聯享、調解聯處、服務聯動，共同建立一站式解決糾紛平台，一點多面聯網，構建“只進一扇門、最多跑一地”的一站式調解服務格局。



為有效解決勞動者在解決爭議過程中面臨的“多頭跑”“重復跑”的問題，提升調解工作的效率和質量。忠縣在重慶市首創賦色管理調解機制，即按照糾紛性質、影響大小、勞動者人數等標準，將勞動爭議劃分為藍、黃、橙、紅“四色”管控，由工會負責賦色，實行分級調處。



“完成糾紛調解還不是終點，讓勞動者有所感才是目標。”忠縣總工會負責人介紹，忠縣還建立了勞動爭議調解回訪跟進機制，多渠道收集案件進展、處理結果、勞動者滿意度等，督促雙方及時全面落實調處方案，解決好勞動爭議“最後一公里”，真正實現案結事了和調解閉環。並根據案件對象定制個性化關懷方案，對生產生活確有困難的提供關愛服務，實現案件調處與幫扶救助、就業指導、子女托管、心理輔導等有機融合，不斷增強職工群眾的幸福感和歸屬感。



截至目前，忠縣通過“五方聯動機制”成功調解各類案件369件，為238名勞動者追回工資、工傷待遇等1197餘萬元，調解成功率92%。