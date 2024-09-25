中評社北京9月25日電／據人民日報報導，近十年來，在國內生產總值增長近一倍的情況下



我國用水總量實現零增長



9月24日，以“共促未來水安全”為主題的第三屆亞洲國際水周在北京開幕。記者從開幕式上獲悉：水利部深入踐行“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路，我國水資源利用方式實現了從粗放低效向集約高效的轉變。最近10年來，在國內生產總值增長近1倍的情況下，我國用水總量實現零增長。我國以占全球6%的淡水資源，保障了全球近20%的人口用水，創造了全球18%以上的經濟總量。



近年來，我國堅持水資源節約集約利用，全面增強水資源統籌調配能力、供水保障能力、戰略儲備能力，加快構建國家水網，初步形成“南北調配、東西互濟”的水資源配置格局。水利工程供水能力超過9000億立方米，農村自來水普及率達到90%。



水利部大力推進灌區現代化建設和改造，開展數字孿生灌區建設，推動農田灌溉自動化、灌溉方式高效化、用水計量精準化、灌區管理智能化，我國建成了較為完備的農田水利基礎設施體系。截至2023年建成大中型灌區7000多處，灌溉面積達10.75億畝，在占全國56%的耕地面積上生產了全國77%的糧食和90%以上的經濟作物；深化流域統一規劃、統一治理、統一調度、統一管理，全面推行河長制、湖長制，深入推進母親河復甦行動，科學確定江河生態流量保障目標，強化地下水超采、水土流失綜合治理，推動江河湖泊面貌逐步改善。華北地區地下水超采得到治理、地下水水位總體回升，不少曾經幹涸的泉眼實現復湧。加快完善水庫、河道及堤防、蓄滯洪區為主要組成的流域防洪工程體系，氣象衛星和測雨雷達、雨量站、水文站“三道防線”及相應數學模型構成的雨水情監測預報體系，全面提升全社會抵禦自然災害的綜合防範能力。



亞洲國際水周於2017年正式啟動，每3年召開一次，由亞洲水理事會和主辦國相關單位聯合舉辦，旨在交流共享亞洲水問題的實用解決方案、宣傳和推廣亞洲水治理成果，將亞洲水事務提升至全球水議程。本屆大會包含“亞洲水問題”“亞洲水聲明”“水項目商業論壇”等活動，設置“水戰略與水政策創新”“數字孿生賦能智慧水利”“水與糧食能源安全”“水與流域生態系統”“知識集成與傳播”等議題。