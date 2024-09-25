今年國債資金設備更新總投資近8000億元

中評社北京9月25日電／據新華社報導，國家發展改革委資源節約和環境保護司司長劉德春24日表示，目前1500億元超長期特別國債資金，已安排到4600多個設備更新項目。初步測算，今年國債資金支持的設備更新項目總投資近8000億元，可以帶動各類設備更新超過200萬台（套），形成節能量約2500萬噸標準煤／年。



劉德春在當日舉行的國家發展改革委專題新聞發布會上說，今年3月，國務院印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，部署開展設備更新行動；7月，報經國務院同意印發的加力支持“兩新”若干措施，明確提出安排1500億元超長期特別國債支持大規模設備更新工作。目前，有關方面已快速建立起設備更新行動政策體系，加快下達國債資金，加快完善保障措施。



“重點領域設備更新工作取得積極進展，對穩增長、促轉型的作用不斷顯現。”劉德春介紹，今年前8個月，設備工器具購置投資同比增長16.8%；全國報廢汽車回收量為421萬輛，同比增長42.4%，已達到去年全年報廢量的90%以上。



在建築市政領域設備更新方面，今年前8個月，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、建築業固定資產投資額分別累計增長23.5%、21.6%。其中今年計劃通過超長期特別國債資金支持各地對4萬餘台使用15年以上的住宅老舊電梯實施更新。