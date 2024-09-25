中國企業500強　大企業研發投入持續增長

中評社北京9月25日電／據人民日報報導，前不久，中國企業聯合會、中國企業家協會在2024中國500強企業高峰論壇上，發布了中國企業500強、中國製造業企業500強、中國服務業企業500強等榜單。從榜單來看，當前我國大企業在創新方面呈現出研發投入快速增長、專利質量繼續提升、產業結構持續優化等特點。



先看投入。500強企業2023年共投入研發費用18137億元，比上年增加了2350億元，增幅為14.89%；企均研發投入為39.17億元，比上年的35.80億元增長了9.41%；研發投入總額占其營業收入總額的比例為1.90%，較上年提高了0.05個百分點，是2002年以來的最高值，也是連續第七年提高。



再看專利與標準方面的表現。500強企業2023年持有有效專利總數202.97萬件，比上年增長了7.66%，其中持有發明專利88.96萬件，比上年增長了19.67%；共申報參與標準制定75252項，較上年申報數增加了142項，企業申報參與標準制定數據實現了6連升。在參與國際標準制定上，企業共申報參與了5267項，比上年增加了275項，其中通信設備製造、電信服務、電網行業為前三位，合計占32.93%。



產業結構也在持續優化。先進製造業和新一代信息技術產業快速增長，在500強中的地位更加突出。500強企業中，新能源設備製造、動力和儲能電池、通信設備及計算機製造、半導體及面板製造、工業機械及設備製造等先進製造業入圍企業數量穩中有增。



企業營收是經營狀況的重要體現。從2024中國企業500強榜單看，我國大企業呈現出經濟效益改善向好的態勢。



