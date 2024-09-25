中國東航：推動基層紀檢監督提質增效

中評社北京9月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，中國東航印發《中國東航黨組關於加強基層紀檢監督的若干意見》（以下簡稱《若干意見》），進一步提升基層紀檢工作規範化、法治化、正規化水平，為中國東航更好地服務保障中國式現代化建設營造良好幹事創業環境。



《若干意見》針對中國東航下屬36家單位紀委組成基本情況和幹部隊伍素質能力現狀等，以黨章、《中國共產黨紀律檢查委員會工作條例》等黨內法規為根本遵循，推動基層黨委旗幟鮮明支持紀委行使職責開展工作，督促基層紀委發揮紀委委員在監督執紀、議事決策方面的作用，切實促進全面從嚴治黨黨委主體責任和紀委監督責任更加貫通協同。



近年來，中國東航紀檢監察組不斷加強基層紀檢監督，推動全面從嚴治黨向基層延伸、提升基層治理效能。針對監督沉不到底問題，基層紀委充分調動兼職紀委委員工作積極性，發揮審計、財務等業務專長，嵌入基層一線查責任、抓整改。中國東航各直屬單位紀委以開展飛機租賃、信息化建設等重點領域廉潔風險專項監督為契機，圍繞項目審批、資產資金管理使用等，督促相關職能部門全面梳理業務流程，識別廉潔風險點；東航股份地面服務部紀委制發監督重點清單，組織紀委委員“照單監督”，幫助規範監督程序；東航股份安徽分公司紀委制定廉潔風險防控地圖，幫助紀委委員把准監督重點。



按照中國東航“3＋5”改革部署要求，紀檢監察組加強對新成立的東航資產、市場營銷部、服務管理部、東航電商等單位紀檢機構設置和人員配備的指導，推動黨委堅持把政治標準放在首位，優先選擇長期奮戰在艱苦崗位、關鍵時刻能扛重活、敢打硬仗的優秀幹部到紀檢崗位，確保監督力量不減。



紀檢監察組完善“理論、實踐、研討”三位一體培訓模式，開展“小而精”培訓工作，每季度舉辦中國東航紀檢監察系統培訓班，組長講授專題紀律黨課，組負責同志結合實際分享辦案理論與實踐，做到基層紀檢幹部全覆蓋。在東航紀檢監察網開設“解疑釋惑”欄目，為基層紀檢幹部搭建政策法規咨詢解答、互動交流平台。基層黨委將紀檢幹部通盤納入本單位人才培養計劃等，幫助紀檢幹部既充分瞭解掌握本單位業務特點、工作難點，也提高紀檢幹部各方面業務能力水平。



