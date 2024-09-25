甘肅深化整治形式主義頑疾

中評社北京9月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，甘肅省景泰縣紀委監委工作人員來到紅水鎮泰安村瞭解基層減負情況時，該村黨支部書記說：“檢查少了，表格少了，開會少了，村幹部有更多的時間精力投入到村級事務中去了……”



二十屆中央紀委三次全會強調，要緊盯加重基層負擔現象，持續糾治文山會海、督查檢查調研扎堆、工作過度留痕、任務層層加碼、“指尖上的形式主義”等問題。甘肅省紀委監委成立由兩名副書記擔任“雙組長”的整治形式主義為基層減負工作領導小組，把整治形式主義為基層減負列為年度政治監督重點任務，明確執行政策簡單機械、督檢考過多過繁、不顧實際搞“形象工程”等監督內容，專門出台精簡文件數量、改進調查研究、統籌督導檢查、規範借調幹部等18項工作措施，指導督促各市州全面開展自查自糾。



甘肅省紀委監委緊盯加重基層負擔問題強化監督檢查，明確3名副書記分別包抓全省東、中、西3個片區，班子成員全覆蓋包抓14個市州和蘭州新區，綜合運用明察暗訪、帶件下沉、駐點指導、抽查檢查、定期調度等方式，加大日常監督力度。4月以來，省紀委監委派出3個督導組，由班子成員帶隊，採取“四不兩直”方式，直插縣區、鄉鎮一線，對全省86個縣區開展全覆蓋督導檢查。



“我們緊盯基層APP泛濫現象，通過推動關閉‘僵屍’APP、合併‘雷同’APP、優化‘臃腫’APP等措施，糾治了一批不切實際、簡單機械，利用信息化手段加重基層負擔的‘指尖上的形式主義’。”甘肅省紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹，通過一系列減負措施，讓基層幹部從文山會海、冗雜事務中解脫出來，把更多時間和精力投入到謀發展、幹實事中去。



從消除“指尖之困”到整治“文山會海”“過度留痕”“加碼考核”，甘肅省各級紀檢監察機關目標明確，持續深入“做減法”。蘭州市紀委監委收集編印整治形式主義為基層減負負面清單和典型問題選編，為嚴格落實精文減會劃出“硬杠杠”，堅決遏制“紅頭變白頭”“套會代減會”等隱形變異問題。定西市紀委監委出台整治形式主義為基層減負32項措施，建立市級領導聯繫包抓縣區和行業部門為基層減負工作制度，明確常態督導糾偏、定期核查通報、加強提醒監督等具體任務。嘉峪關市紀委監委明確政績觀偏差、“指尖上的形式主義”等形式主義問題，制定信訪監督、調研摸排、跟進監督、專項督查、平台監督、案件查辦等6項工作措施，著力破除形式主義頑瘴痼疾。