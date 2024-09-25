廣東省江門市委原常委李惠文被“雙開”

中評社北京9月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省江門市委原常委、統戰部原部長李惠文嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，李惠文喪失理想信念，背棄初心使命，通過他人打探案情，與涉案人員串供，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金和接受宴請、娛樂活動安排；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織談話時不如實說明問題，違規任用幹部並收受財物；廉潔底線失守，安排他人支付應由個人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；以權謀私，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承攬、土地徵收、幹部崗位調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。



李惠文嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予李惠文開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表、江門市第十四次黨代會代表、江門台山市第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一並移送。