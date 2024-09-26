中評現場：遼台經貿交流合作周在沈陽開幕

2024遼台經貿交流合作周25日在遼寧沈陽開幕（中評社 盧哲攝） 中評社沈陽9月26日電（記者 盧哲）2024遼台經貿交流合作周25日在遼寧沈陽開幕。活動以“振興譜新篇，融合創未來”為主題，聚焦兩岸產業創新合作，支持台商台企共享東北振興發展機遇，共有來自兩岸的近300名嘉賓參加。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在開幕式上致辭表示，新中國成立75年來，祖國大陸從積貧積弱、一窮二白，成長為世界第二大經濟體。今年7月，中共二十屆三中全會勝利召開，謀劃了進一步全面深化改革的總體部署，開啟了新征程上推進中國式現代化的時代新篇。隨著中國式現代化穩步推進，大陸產業結構持續優化、數字經濟與實體經濟加速融合、科技創新能力不斷提升，完全能夠為兩岸經濟合作開辟更光明前景，為台胞台企在大陸發展開拓更廣闊空間。我們將深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要指示精神，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞利益更多、福祉更實、前景更好。



宋濤強調，搞“台獨”就沒有和平、也不會有發展。“台獨”分子加劇謀“獨”挑釁，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞切身利益。對此，我們決不容忍、決不姑息，予以堅決反制。衹有堅持體現一個中國原則的“九二共識”、反對“台獨”，兩岸關係才能重回正確軌道，兩岸交流合作才可順暢開展，台胞利益福祉才能得到真正保障。希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，與“台獨”頑固分子劃清界限，積極參與兩岸交流合作，共創中華民族綿長福祉，共享民族復興偉大榮光。